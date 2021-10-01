Гурбан Гурбанов: Я ждал более сложной игры

"Я ждал более сложной игры. Мы не могли недооценить соперника. Сделаем то же самое в предстоящих матчах".

"Я ждал более сложной игры. Мы не могли недооценить соперника. Сделаем то же самое в предстоящих матчах".

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции после группового матча Лиги конференций УЕФА, в котором на Кипре они обыграли "Омонию" со счетом 4:1 сказал главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов.

"Благодарен ребята за самоотверженную борьбу. Мы хорошо боролись. Правда, в первом тайме уступали в счете, но ребята боролись до самого конца. Успехов сопернику в последующих матчах. По правде, у нас были моменты и в первом тайме. Было некоторое недопонимание, хотя говорил игрокам быть внимательнее, но в итоге мы пропустили первыми. На второй тайм выходили с целью победить. Ребята не пали духом. Я бы сказал, после перерыва мы сыграли лучше и заслужили победу", - отметил Г.Гурбанов.