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Гурбан Гурбанов: Я ждал более сложной игры

Гурбан Гурбанов: Я ждал более сложной игры "Я ждал более сложной игры. Мы не могли недооценить соперника. Сделаем то же самое в предстоящих матчах".
Футбол
1 октября 2021 г. 01:19
Гурбан Гурбанов: Я ждал более сложной игры
Гурбан Гурбанов

"Я ждал более сложной игры. Мы не могли недооценить соперника. Сделаем то же самое в предстоящих матчах".

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции после группового матча Лиги конференций УЕФА, в котором на Кипре они обыграли "Омонию" со счетом 4:1 сказал главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов.

"Благодарен ребята за самоотверженную борьбу. Мы хорошо боролись. Правда, в первом тайме уступали в счете, но ребята боролись до самого конца. Успехов сопернику в последующих матчах. По правде, у нас были моменты и в первом тайме. Было некоторое недопонимание, хотя говорил игрокам быть внимательнее, но в итоге мы пропустили первыми. На второй тайм выходили с целью победить. Ребята не пали духом. Я бы сказал, после перерыва мы сыграли лучше и заслужили победу", - отметил Г.Гурбанов.

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Версия на азербайджанском языке Qurban Qurbanov: "Mən daha çətin oyun gözləyirdim"

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