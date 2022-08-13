О нас

Гурбан Гурбанов: В игре с дисциплинированной командой одержали важную победу

Гурбан Гурбанов: В игре с дисциплинированной командой одержали важную победу "Поздравляю своих игроков. Мы играли против дисциплинированной и контратакующей команды. В итоге набрали 3 важных очка. Желаю сопернику удачи".
Футбол
13 августа 2022 г. 20:55
Гурбан Гурбанов: В игре с дисциплинированной командой одержали важную победу

"Поздравляю своих игроков. Мы играли против дисциплинированной и контратакующей команды. В итоге набрали 3 важных очка. Желаю сопернику удачи".

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции после игры второго тура Премьер-лиги Азербайджана, где они на выезде обыграли "Сумгайыт" со счетом 2:0 заявил главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов.

50-летний специалист сказал, что этот матч стал полезным перед игрой с чешской командой "Виктория" (Пльзень): "Смотрел игру представителя Пльзеня. Они могут сделать против нас сюрпризы. Еще время есть и мы внимательно их проанализируем".

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Qurban Qurbanov: "Turan Tovuz"la matçın təxirə salınmasını mən istədim"

Самое важное

В Шуше перехвачен квадракоптер-разведчик армянских вооруженных формирований
ФотоВ Шуше перехвачен квадракоптер-разведчик армянских вооруженных формирований
13 августа 2022 г. 15:21
Позиции Азербайджанской армии подверглись обстрелу
Позиции Азербайджанской армии подверглись обстрелу
13 августа 2022 г. 14:04
Депутат из Лачына: Для нас большое счастье, что президент объявил о возвращении
Депутат из Лачына: Для нас большое счастье, что президент объявил о возвращении
13 августа 2022 г. 13:36
Азербайджанской армии поручено решить вопросы относительно дороги в объезд Лачына
Азербайджанской армии поручено решить вопросы относительно дороги в объезд Лачына
13 августа 2022 г. 12:08
В Минобороны Азербайджана проанализировали операцию Возмездие
В Минобороны Азербайджана проанализировали операцию "Возмездие"
13 августа 2022 г. 11:51
Умер армянский генерал, известный как «Ходжалинский палач»
Умер армянский генерал, известный как «Ходжалинский палач»
13 августа 2022 г. 03:12
Президент: Операция Возмездие еще раз показала Армении, что нас никто и ничто не может остановить
Президент: Операция "Возмездие" еще раз показала Армении, что нас никто и ничто не может остановить
13 августа 2022 г. 00:10
Президент Ильхам Алиев рассказал об операции Возмездие
Президент Ильхам Алиев рассказал об операции "Возмездие"
12 августа 2022 г. 17:29
Верховный главнокомандующий: На своих землях мы можем проводить любую операцию в любое время
Верховный главнокомандующий: На своих землях мы можем проводить любую операцию в любое время
12 августа 2022 г. 17:28
Президент выделил Госагентству 3,2 миллиона манатов
Президент выделил Госагентству 3,2 миллиона манатов
12 августа 2022 г. 16:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi