Гурбан Гурбанов: В игре с дисциплинированной командой одержали важную победу

"Поздравляю своих игроков. Мы играли против дисциплинированной и контратакующей команды. В итоге набрали 3 важных очка. Желаю сопернику удачи".

"Поздравляю своих игроков. Мы играли против дисциплинированной и контратакующей команды. В итоге набрали 3 важных очка. Желаю сопернику удачи".

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции после игры второго тура Премьер-лиги Азербайджана, где они на выезде обыграли "Сумгайыт" со счетом 2:0 заявил главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов.

50-летний специалист сказал, что этот матч стал полезным перед игрой с чешской командой "Виктория" (Пльзень): "Смотрел игру представителя Пльзеня. Они могут сделать против нас сюрпризы. Еще время есть и мы внимательно их проанализируем".