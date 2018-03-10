Гурбан Гурбанов пригласил турецкого футболиста в сборную Азербайджана

Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ Футболист турецкого клуба "Самсунспор" Уфук Будак получил приглашение в сборную Азербайджана.

Как сообщает Report со ссылкой на TRT Spor, 28-летний защитник присоединится к сборной после игры с "Болуспором" в рамках XXVIII тура, который состоится 18 марта. Он будет в распоряжении главного тренера Гурбана Гурбанова во время товарищеских матчей в Беларуси 23 марта и 4 дня спустя в Македонии.

Отметим, что Уфук Будак играл только в одной игре за 3 года, что Роберт Просинечки руководил сборной. Он долгое время не призывался в сборную.