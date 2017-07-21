Гурбан Гурбанов поделился мыслями об очередном сопернике в Лиге чемпионов

Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ Главный тренер клуба "Карабах" Гурбан Гурбанов поделился мыслями по поводу молдавского клуба "Шериф", с которым они встретятся в III квалификационном раунде Лиги чемпионов по футболу.

Как сообщает Report, в заявлении официальному сайту представителей Агдама 45-летний специалист отметил, что "Шериф" обладает европейским опытом.

Г.Гурбанов сказал, что они постараются стать победителями трудных матчей: "Можно сказать, что наш соперник каждый сезон ведет борьбу в еврокубках. В команде множество легионеров и состав клуба обновлен. Это указывает на то, что к этому сезону "Шериф" подготовился очень серьезно. Команду возглавляет итальянский главный тренер и обычно такие команды бывают дисциплинированы. Нас ждут два нелегких матча. Однако, для хорошего результата мы постараемся показать хорошую игру".

Отметим, что первый матч между "Карабахом" и "Шерифом" пройдет в Баку 25 июля, а ответная игра состоится в Тирасполе 1 августа.