Гурбан Гурбанов отстранил от основного состава футболиста-автохулигана

Главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов не включил футболиста Араза Абдуллаева в состав команды, которая сыграет на выезде против "Габалы" в рамках VIII тура Премьер-лиги.

Как сообщает Report, 27-летний полузащитник рассердил главного тренера, выложив на странице в Instagram кадры вождения личного автомобиля на высокой скорости.

Пока неизвестно, каково будет итоговое решение в связи с членом сборной Азербайджана.

В 2013 году Абдуллаев за рулем своего автомобиля сбил двух уборщиц на проспекте Нобеля в Баку. Одна из них скончалась на месте.

Отметим, что матч между "Габалой" и "Карабахом" стартует сегодня в 17:00.