Гурбан Гурбанов: Нам нужно быть внимательными в матче с "Омонией"

В этом году в Баку состоится наша последняя игра в еврокубках. Мы хорошо подготовлены к матчу. Подготовка футболистов находится на хорошем уровне.

В этом году в Баку состоится наша последняя игра в еврокубках. Мы хорошо подготовлены к матчу. Подготовка футболистов находится на хорошем уровне.

Как сообщает Report, об этом сказал главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов на пресс-конференции перед матчем V тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА против кипрской "Омонии" в Баку.

49-летний специалист заявил, что его команда хочет показать достойную игру: "Завтра мы постараемся добиться результата и показать одну из наших лучших игр на поле. Соперник внес некоторые коррективы в систему ведения игры. Нам нужно быть предельно внимательными в матче с ними. У "Омонии" быстрые нападающие".

Встреча "Карабах" - "Омония" состоится 25 ноября на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова, стартовый свисток прозвучит в 21:45. Азербайджанский клуб уже обеспечил себе путевку в плей-офф.