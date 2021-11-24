О нас
Report Georgia
Аудио новости

Гурбан Гурбанов: Нам нужно быть внимательными в матче с "Омонией"

Гурбан Гурбанов: Нам нужно быть внимательными в матче с "Омонией" В этом году в Баку состоится наша последняя игра в еврокубках. Мы хорошо подготовлены к матчу. Подготовка футболистов находится на хорошем уровне.
Футбол
24 ноября 2021 г. 12:26
Гурбан Гурбанов: Нам нужно быть внимательными в матче с Омонией

В этом году в Баку состоится наша последняя игра в еврокубках. Мы хорошо подготовлены к матчу. Подготовка футболистов находится на хорошем уровне.

Как сообщает Report, об этом сказал главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов на пресс-конференции перед матчем V тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА против кипрской "Омонии" в Баку.

49-летний специалист заявил, что его команда хочет показать достойную игру: "Завтра мы постараемся добиться результата и показать одну из наших лучших игр на поле. Соперник внес некоторые коррективы в систему ведения игры. Нам нужно быть предельно внимательными в матче с ними. У "Омонии" быстрые нападающие".

Встреча "Карабах" - "Омония" состоится 25 ноября на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова, стартовый свисток прозвучит в 21:45. Азербайджанский клуб уже обеспечил себе путевку в плей-офф.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Qurban Qurbanov: "Omoniya" ilə oyunda diqqətli olmalıyıq"

Самое читаемое

Скончался генерал Азербайджанской армии
Скончался генерал Азербайджанской армии
22 ноября 2021 г. 00:09
Военный эксперт: За время 44 дневной войны Армения по военному потенциалу была отброшена на десятилетие назад
Военный эксперт: За время 44 дневной войны Армения по военному потенциалу была отброшена на десятилетие назад
19 ноября 2021 г. 21:32
Второе за день землетрясение произошло в Азербайджане
Второе за день землетрясение произошло в Азербайджане
20 ноября 2021 г. 18:41
Ибрагимович установил рекорд Серии А
Ибрагимович установил рекорд Серии А
21 ноября 2021 г. 09:55
Четыре футболиста «Баварии» помещены на карантин
Четыре футболиста «Баварии» помещены на карантин
21 ноября 2021 г. 17:22
Сульшер покинул пост главного тренера Манчестер Юнайтеда
Сульшер покинул пост главного тренера "Манчестер Юнайтеда"
21 ноября 2021 г. 14:34
Азербайджанский гимнаст завоевал серебряную медаль на ЧМ в Баку
Азербайджанский гимнаст завоевал серебряную медаль на ЧМ в Баку
21 ноября 2021 г. 15:09
Руководство Манчестер Юнайтед уволит главного тренера
Руководство "Манчестер Юнайтед" уволит главного тренера
21 ноября 2021 г. 12:22
Пропавшая китайская теннисистка появилась на публике
Пропавшая китайская теннисистка появилась на публике
21 ноября 2021 г. 16:12
Боксер Портер объявил о завершении карьеры
Боксер Портер объявил о завершении карьеры
21 ноября 2021 г. 13:19

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi