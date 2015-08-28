​Гурбан Гурбанов: Каждый из соперников силен

Баку. 28 августа. REPORT.AZ/ "Я расцениваю группу вполне нормально. Жеребьевка чем-то похожа на лотерею. Так было суждено и мы не жалуемся".

Об этом в заявлении Report отметил главный тренер клуба "Карабах" Гурбан Гурбанов.

Оценивая соперников в групповом этапе Лиги Европы Г.Гурбанов сказал, что каждый из них силен.

По его словам, Азербайджану будет интересно видеть подобные команды в Баку: "Мы приложим все усилия, и постараемся обрадовать наших болельщиков. Было бы неправильно хотеть играть с той или иной командой, если нам суждено играть именно с этими клубами. Я бы не делал этого. Мы более тщательно изучаем свой потенциал".

По словам опытного специалиста, до жеребьевки он не задумывался о том, с какими командами попадет в одну группу. Главный тренер также коснулся "Габалы", с которой выступит на групповом этапе Лиги Европы: "Я вполне нормально расцениваю группу и желаю успехов клубу. "Габала" является командой с сильным характером. Верю, что клубы обрадуют Азербайджан хорошей игрой. Мы играли с "Боруссией" несколько лет назад. Поэтому нет необходимости в оказании мною помощи Роману Григорчуку. Изменились также и футболисты. Роман сделает все так, как нужно".

Г.Гурбанов отметил, что для них не имеет значения с какой командой и где именно пройдет встреча: "Все равно нам придется сыграть с каждой из них".

Отметим, что разместившаяся в группе J Лиги Европы команда "Карабах" будет бороться с великобританским клубом "Тоттенхэм", французским "Монако" и бельгийским "Андерлехт".