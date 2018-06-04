Гурбан Гурбанов: Казахстан серьезно настроен на игру - это будет для нас дополнительной мотивацией

Баку. 4 июня. REPORT.AZ/ "Нас ждет интересная игра. Соперник силен. У сборной Казахстана новый тренер, который в последние годы добился ряда успехов. Думаю, я достаточно проинформировал свою команду о сопернике. Завтра мы постараемся показать хорошую игру".

Как сообщает Report, об этом сказал главный тренер сборной Азербайджана по футболу Гурбан Гурбанов, комментируя завтрашний товарищеский матч против сборной Казахстана в Астане.

На пресс-конференции до матча 46-летний специалист сказал, что проанализировал игры Казахстана с Венгрией и Болгарией: "Команда играет активно. Играть с таким соперником очень сложно".

Г.Гурбанов коснулся нынешнего состава азербайджанской сборной. Он сказал, что приглашены футболисты, которые давно не играли в сборной: "Есть и новые игроки. Завтра и у них будет шанс выйти на поле. Наш соперник серьезно настроен на завтрашнюю игру. Это будет для нас дополнительной мотивацией. Завершается подготовка к Лиге наций. Поэтому эти игры для нас очень важны".

Отметим, что матч начнется в 18:00 по бакинскому времени.