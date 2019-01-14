Грузинский форвард: Я решил, что мне лучше отправиться в Азербайджан

Баку. 14 января. REPORT.AZ/ "Я родился в Грузии, мой дед украинец. Фамилия моя – Волков, просто в Грузии принято добавлять "и" к окончанию фамилий. Вырос я в селе Сагурамо Мцхветского муниципалитета".
Об этом в интервью Report сказал новый футболист "Габалы" – 24-летний форвард Давит Волкови.
- Как Вы оказались в "Габале"?
- Я был наслышан об этом клубе. В июле 2015, когда я выступал за тбилисский "Динамо", наша команда играла с "Габалой" в I отборочном этапе Лиги Европы. В то время я приехал в Габалу, но в команде мне места не нашлось. Тем не менее, я знал о здешних условиях и футбольных площадках.
- Вы перешли в азербайджанский клуб из "Сабуртало" в качестве свободного агента…
- Срок моего договора истек, и я оказался здесь.
- "Сабуртало" не предложил продлить договор?
- Такое предложение поступило. Также я получил предложения от кутаисского "Торпедо" и других грузинских клубов. После мне позвонили из "Габалы", и я решил, что мне лучше отправиться в Азербайджан.
- Известны ли Вам цели, намеченные "Габалой"?
- Цель – попасть в тройку лучших. То есть мы намерены одержать победу во всех встречах и, как минимум, попасть в Лигу Европы. Я верю, что все будет хорошо.
- В линии атаки в "Габале" большая конкуренция. Вы готовы к ней?
- Вы верно отметили, в команде много хороших футболистов, сильных нападающих. Думаю, конкуренция пойдет мне на пользу.
- Впервые за всю свою историю "Сабуртало" стал чемпионом Грузии…
- Я считаю "Сабуртало" лучшим футбольным клубом Грузии. Тбилисский "Динамо" и кутаисский "Toрпедо" – тоже сильные команды.
- Есть ли в "Сабуртало" футболисты, ранее выступавшие в Азербайджане?
- Нет.
- Вы посоветовались с кем-либо, получив предложение от "Габалы"? К примеру, с некогда выступавшим за "Габалу" Никой Квеквескири?
- Нет, не советовался. С Квеквескири я выступал в "Динамо".
- Как, на Ваш взгляд, сопоставимы ли уровни чемпионатов Грузии и Азербайджана?
- Я пока не выступал в Азербайджане, поэтому мне трудно судить об этом. Знаю только, что в Грузии играть не легко, чемпионат довольно силен.
- Вы лишь раз за свою карьеру выступали за "Земун" в качестве легионера. Было это в 2017 году…
- В Сербии я провел лишь одну встречу, в которой забил 1 гол. Вскоре получил травму колена, пришлось восстанавливаться 3 месяца.
Şamo QuliyevАвтор новости