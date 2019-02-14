Голы Бензема и Асенсио принесли Реалу победу в матче с Аяксом в ЛЧ

Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Аякс» принимал «Реал».

Как передает Report, встреча команд состоялась на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме и завершилась со счётом 2:1 в пользу мадридского клуба.

На 37-й минуте защитник «Аякса» Николас Тальяфико забил гол в ворота «Реала», однако после просмотра видеоповтора главный арбитр встречи Дарио Скомина отменил взятие ворот. На 60-й минуте нападающий «Реала» Карим Бензема отправил в ворота амстердамской команды мяч. Ответный гол последовал через 15 минут — автором забитого мяча стал полузащитник «Аякса» Хаким Зиеш. На 87-й минуте победный гол «Реала» забил вышедший на замену полузащитник Марко Асенсио.

В другом матче «Тоттенхэм Хотспур» нанёс поражение дортмундской «Боруссии». Встреча, проходившая на стадионе «Уэмбли», завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.

В первом тайме соперники не сумели открыть счёт, но сразу после перерыва Сон Хын Мин вывел «Тоттенхэм» вперёд. Корейский форвард замкнул навесную передачу Яна Вертонгена. Ещё два мяча лондонцы забили в концовке. На 83-й минуте Вертонген оказался на позиции центрфорварда и в касание пробил после навеса с фланга. А точку в матче на 86-й минуте поставил Фернандо Льоренте, точно пробивший головой после углового. При этом испанский форвард вышел на поле лишь за несколько минут до этого эпизода.