Голкипер "Шапекоэнсе" забил гол протезом ноги - ВИДЕО

Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ Голкипер Жаксон Фолман, один из трёх выживших в авиакатастрофе футболистов "Шапекоэнсе", забил гол протезом ноги. Как сообщает Report, 25-летний футболист отметился голом в благотворительном матче.

При этом бразильский футболист забил мяч протезом ноги, которую пришлось ампутировать в результате трагедии. Добавим, что участие в благотворительной игре приняли и двое других выживших в авиакатастрофе футболистов — защитники Русшел и Нету.

Отметим, что 29 ноября 2016 года самолёт с футболистами "Шапекоэнсе" потерпел крушение в Медельине. Спастись удалось лишь шестерым из находившихся на борту 77 человек. Команда летела на матч Южноамериканского кубка с колумбийским клубом "Атлетико Насьональ".