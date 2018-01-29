Гол Месси принес победу "Барселоне" над "Алавесом" - ВИДЕО

Баку. 29 января. REPORT.AZ/ В матче 21-го тура испанской Примеры «Барселона» принимала «Алавес» и одержала волевую победу со счётом 2:1.

Как передает Report, гости вышли вперёд на 23-й минуте, когда точным ударом отметился Йон Гвидетти.

Отыграться на «Камп Ноу» сине-гранатовые сумели только на 72-й минуте — счёт сравнял Луис Суарес. Победу каталонской команды принёс Лионель Месси, который на 84-й минуте отлично пробил со стандарта, закрутив мяч в ближнюю девятку.

Полузащитник Филиппе Коутиньо, впервые вышедший в стартовом составе каталонской команды, был заменён на 66-й минуте.

Подопечные Эрнесто Вальверде одержали седьмую кряду победу в Примере и по-прежнему не проигрывают.

В таблице испанского первенства «Барселона» (57 очков) располагается на первом месте, а «Алавес» (19) занимает 17-ю строчку.

Испания - Примера. 21-й тур

Барселона – Алавес - 2:1

Голы: 0:1 – Гвидетти – 23, 1:1 – Суарес – 72, 2:1 – Месси – 84