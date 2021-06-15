Гол Месси не помог сборной Аргентины обыграть Чили в матче Кубка Америки

Сборная Аргентины сыграла вничью с командой Чили в матче первого тура группового этапа Кубка Америки.

Сборная Аргентины сыграла вничью с командой Чили в матче первого тура группового этапа Кубка Америки.

Как передает Report, встреча, прошедшая в Рио-де-Жанейро на стадионе "Энженьян", завершилась со счетом 1:1. На 33-й минуте точным ударом со штрафного отличился Лионель Месси, а в начале второго тайма мяч забил чилийский нападающий Эдуардо Варгас.

Кубок Америки проходит в Бразилии с 11 июня по 10 июля. 19 июня сборная Аргентины встретится в городе Бразилиа с Уругваем, а команда Чили в тот же день проведет в Куябе матч против Боливии.

Ранее сообщалось, что для Месси гол стал 73-м в 145 матчах за национальную команду и 39-м в официальных играх. По этому показателю он превзошел достижение Габриэля Батистуты.