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Гол Месси не помог сборной Аргентины обыграть Чили в матче Кубка Америки

Гол Месси не помог сборной Аргентины обыграть Чили в матче Кубка Америки Сборная Аргентины сыграла вничью с командой Чили в матче первого тура группового этапа Кубка Америки.
Футбол
15 июня 2021 г. 04:48
Гол Месси не помог сборной Аргентины обыграть Чили в матче Кубка Америки
Лионель Месси

Сборная Аргентины сыграла вничью с командой Чили в матче первого тура группового этапа Кубка Америки.

Как передает Report, встреча, прошедшая в Рио-де-Жанейро на стадионе "Энженьян", завершилась со счетом 1:1. На 33-й минуте точным ударом со штрафного отличился Лионель Месси, а в начале второго тайма мяч забил чилийский нападающий Эдуардо Варгас.

Кубок Америки проходит в Бразилии с 11 июня по 10 июля. 19 июня сборная Аргентины встретится в городе Бразилиа с Уругваем, а команда Чили в тот же день проведет в Куябе матч против Боливии.

Ранее сообщалось, что для Месси гол стал 73-м в 145 матчах за национальную команду и 39-м в официальных играх. По этому показателю он превзошел достижение Габриэля Батистуты.

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