Globe Soccer Awards: Роналду - лучший игрок года, Зидан - лучший тренер, а "Реал" - лучший клуб

Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ Нападающий «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду стал лауреатом награды Globe Soccer Awards 2017 в номинации «Лучший футболист года».

Как передает Report, главный тренер мадридской команды Зинедин Зидан был признан лучшим тренером 2017 года, а «Реал» назвали лучшим клубом уходящего года.

Лучшим агентом года был признан португалец Жорже Мендеш, а лучшим арбитром — немец Феликс Брих. Испанская Примера была названа лучшей лигой в мире.

Вице-президент «Монако» Вадим Васильев был удостоен награды «Лучшему футбольному руководителю» в 2017 году.

Церемония вручения награды, которую учредили Европейская ассоциация клубов и Европейская ассоциация футбольных агентов, состоялось сегодня в Дубае.