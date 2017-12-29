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    Globe Soccer Awards: Роналду - лучший игрок года, Зидан - лучший тренер, а "Реал" - лучший клуб

    Церемония вручения награды состоялась сегодня в Дубае

    Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ Нападающий «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду стал лауреатом награды Globe Soccer Awards 2017 в номинации «Лучший футболист года».

    Как передает Report, главный тренер мадридской команды Зинедин Зидан был признан лучшим тренером 2017 года, а «Реал» назвали лучшим клубом уходящего года.

    Лучшим агентом года был признан португалец Жорже Мендеш, а лучшим арбитром — немец Феликс Брих. Испанская Примера была названа лучшей лигой в мире.

    Вице-президент «Монако» Вадим Васильев был удостоен награды «Лучшему футбольному руководителю» в 2017 году.

    Церемония вручения награды, которую учредили Европейская ассоциация клубов и Европейская ассоциация футбольных агентов, состоялось сегодня в Дубае.

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