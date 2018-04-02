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    Главный тренер выступающего в Премьер-лиге России клуба подал в отставку

    Баку. 2 апреля. REPORT.AZ/ Главный тренер российского футбольного клуба "Краснодар" Игорь Шалимов подал в отставку.

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, руководство клуба приняло отставку 49-летнего специалиста.

    Имя нового наставника команды обнародуют в ближайшие дни.

    Отметим, что И.Шалимов занимал указанный пост с сентября 2016 года. Под его руководством команда завершила прошлый сезон на 4-й позиции.

    А в текущем сезоне "Краснодар" находится на 5-й позиции с 41 очком. 

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