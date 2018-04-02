Главный тренер выступающего в Премьер-лиге России клуба подал в отставку

Баку. 2 апреля. REPORT.AZ/ Главный тренер российского футбольного клуба "Краснодар" Игорь Шалимов подал в отставку.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, руководство клуба приняло отставку 49-летнего специалиста.

Имя нового наставника команды обнародуют в ближайшие дни.

Отметим, что И.Шалимов занимал указанный пост с сентября 2016 года. Под его руководством команда завершила прошлый сезон на 4-й позиции.

А в текущем сезоне "Краснодар" находится на 5-й позиции с 41 очком.