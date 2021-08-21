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Главный тренер "Сумгайыта": Нас ждет длинный марафон

Главный тренер "Сумгайыта": Нас ждет длинный марафон "Сумгайыт" был готов к тому, что после поражения в первом туре Премьер-лиги Азербайджана "Сабах" будет "играть на победу"
Футбол
21 августа 2021 г. 23:36
Главный тренер Сумгайыта: Нас ждет длинный марафон

"Сумгайыт" был готов к тому, что после поражения в первом туре Премьер-лиги Азербайджана "Сабах" будет "играть на победу".

Как передает Report, об этом на пресс-конференции в субботу сказал главный тренер "Сумгайыта" Айхан Аббасов после победы над "Сабахом". Матч прошел в рамках II тура Премьер-лиги Азербайджана. "Сумгайыт" одолел соперника со счетом 2:0.

"Я благодарю болельщиков за поддержку. Сегодня я увидел цельный коллектив. Я знал, что после поражения в первом туре наш противник будет "играть на победу". Мы завоевали хорошую победу, но впереди нас ждет длинный марафон", - сказал он.

40-летний тренер также прокомментировал игру Рагима Садыхова: "У меня были большие надежды на его счет, когда я приводил его в клуб. Я верю, что он сможет стать ведущей силой и в сборной. В ряде матчей во время прошлого сезона он уже вышел в авангард. Но мы не должны строить нашу игру только вокруг него".

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Версия на азербайджанском языке "Sumqayıt"ın baş məşqçisi qələbəni şərh edib

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