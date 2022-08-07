Главный тренер "Шамахы": Будем продолжать стратегию клуба

"Мы поздно собрались. Знали, что матч с "Нефтчи" будет очень трудным. Против этой команды всегда трудно действовать".

"Мы поздно собрались к новому сезону. Знали, что матч с "Нефтчи" будет очень трудным. Против этой команды всегда трудно действовать".

Как передает Report, об этом после поражения от бакинского "Нефтчи" (0:1) в стартовом матче Премьер-лиги Азербайджана по футболу заявил главный тренер "Шамахы" Вугар Аскерли.

"В первом тайме наши футболисты волновались, но после перерыва пришли в себя. Проиграли с минимальным счетом. Спасибо игрокам, что сделали все возможное. Будем продолжать стратегию клуба.

Постараемся решить проблемы до конца трансферного окна. Ведем переговоры. У нас нет легионеров. Проводим тренировки, изучаем их и после этого определяем стартовый состав. В первом матче поставили на ворота Акпера Велиева – это был совет тренера по вратарям. Что касается его ошибки, он будет учиться. Сейчас нам важны не результаты, а опыт игроков", - отметил Аскерли.