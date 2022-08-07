О нас

Главный тренер "Шамахы": Будем продолжать стратегию клуба

Главный тренер "Шамахы": Будем продолжать стратегию клуба "Мы поздно собрались. Знали, что матч с "Нефтчи" будет очень трудным. Против этой команды всегда трудно действовать".
Футбол
7 августа 2022 г. 20:13
Главный тренер Шамахы: Будем продолжать стратегию клуба

"Мы поздно собрались к новому сезону. Знали, что матч с "Нефтчи" будет очень трудным. Против этой команды всегда трудно действовать".

Как передает Report, об этом после поражения от бакинского "Нефтчи" (0:1) в стартовом матче Премьер-лиги Азербайджана по футболу заявил главный тренер "Шамахы" Вугар Аскерли.

"В первом тайме наши футболисты волновались, но после перерыва пришли в себя. Проиграли с минимальным счетом. Спасибо игрокам, что сделали все возможное. Будем продолжать стратегию клуба.

Постараемся решить проблемы до конца трансферного окна. Ведем переговоры. У нас нет легионеров. Проводим тренировки, изучаем их и после этого определяем стартовый состав. В первом матче поставили на ворота Акпера Велиева – это был совет тренера по вратарям. Что касается его ошибки, он будет учиться. Сейчас нам важны не результаты, а опыт игроков", - отметил Аскерли.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке "Şamaxı"nın baş məşqçisi: "Hazırkı strategiyamızı davam etdirəcəyik"

Экслюзивные новости

Как будет рассчитываться автострахование в Азербайджане?
Как будет рассчитываться автострахование в Азербайджане?
3 августа 2022 г. 13:50
Секретариат D-8: Азербайджан привнесет свой опыт в организацию и укрепит ее
Секретариат D-8: Азербайджан привнесет свой опыт в организацию и укрепит ее
3 августа 2022 г. 10:30
В результате подрыва на минах в Карабахе погибли 7 военнослужащих и 32 гражданских лица
В результате подрыва на минах в Карабахе погибли 7 военнослужащих и 32 гражданских лица
2 августа 2022 г. 14:34
Названы работы по второй фазе строительства Бакинского порта - ЭКСКЛЮЗИВ
Названы работы по второй фазе строительства Бакинского порта - ЭКСКЛЮЗИВ
30 июля 2022 г. 13:17
Обретшие новую родину в селе Гарабаглылар в Грузии агдамцы, изгнанные армянами из Карабаха
ФотоОбретшие новую родину в селе Гарабаглылар в Грузии агдамцы, изгнанные армянами из Карабаха
30 июля 2022 г. 11:18
Новый президент ПФЛ: Обязательно будут кадровые назначения - ЭКСКЛЮЗИВ
Новый президент ПФЛ: Обязательно будут кадровые назначения - ЭКСКЛЮЗИВ
30 июля 2022 г. 09:42
Мечеть Абу-Бакр будет функционировать под новым названием
Мечеть "Абу-Бакр" будет функционировать под новым названием
29 июля 2022 г. 13:19
Госдеп США: Мины продолжают убивать и калечить гражданских лиц
Госдеп США: Мины продолжают убивать и калечить гражданских лиц
29 июля 2022 г. 12:01
Госдеп: США готовы внести свой вклад в диалог между Азербайджаном и Арменией
Госдеп: США готовы внести свой вклад в диалог между Азербайджаном и Арменией
29 июля 2022 г. 10:37
Поставки российских поездов для Бакинского метрополитена отложены до конца года
Поставки российских поездов для Бакинского метрополитена отложены до конца года
28 июля 2022 г. 17:02

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi