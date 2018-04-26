Главный тренер сборной Казахстана: Результат - последнее, о чем я буду думать в матче с Азербайджаном

Баку. 26 апреля. REPORT.AZ/ "До игры с Азербайджаном еще больше месяца. Будем продолжать смотреть и думать. Если получится, хотелось бы еще одного-двух молодых футболистов попробовать подтянуть — и дать им сыграть".

Как сообщает Report, об этом главный тренер сборной Казахстана Станимир Стойлов сказал в интервью sports.kz, говоря о товарищеской встрече со сборной Азербайджана 5 июня.

По словам болгарского специалиста, он намерен в этой игре предоставить шанс как молодым, так и опытным специалистам:

"Для меня возраст — не главное, куда важнее динамика, качество игры. Думаю, у нас много есть проблемных позиций — не хочу говорить, что их одна или две. У нашей сборной много проблем. И их за сегодня-завтра не решить. Очень важно, как футболисты будут играть в этом сезоне в еврокубках. Нужно будет выбирать действительно лучших. Не зря ведь тренеров сборной называют селекционерами".

Стойлов также коснулся новых тактических моментов в ходе матча с Азербайджаном:

"Никто не может гарантировать, что мы сыграем удачно. Попробуем действовать в этой встрече активно, агрессивно, что-то новое в игре использовать. Поищем новые тактические моменты.

Результат — последнее, о чем я буду думать в этой игре. Если правильно все - результат все равно приходит. Если играть хорошо, тактически грамотно — результат будет. Для меня Казахстан - дом. Этот матч никаким образом не будет для меня первой домашней игрой.

Затем главный тренер обратился к болельщикам и попросил у них поддержки.

Отметим, что товарищеский матч между сборными Азербайджана и Казахстана пройдет на "Астана арене" и начнется в 18:00 по бакинскому времени.