Главный тренер сборной Казахстана: Мы выбрали в соперники команду сборной Азербайджана не случайно

Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ "Хотелось бы поблагодарить Федерацию футбола Азербайджана за положительный ответ. Казахстанская Федерация футбола приложила максимум усилий, чтобы провести ближайшую игру дома. Мы хотим сыграть на своем стадионе, поскольку первая игра в Лиге Наций УЕФА состоится в Казахстане".

Как сообщает Report, об этом заявил главный тренер Национальной сборной Казахстана Станимир Стоилов, рассказывая о том, по каким принципам выбирался соперник на ближайший товарищеский матч и поделился планами относительно предстоящего учебно-тренировочного сбора главной команды страны:

"Выбрали в соперники команду сборной Азербайджана не случайно — они показывают схожую игру с грузинской национальной сборной, являющейся соперником Казахстана в Лиге Наций. Соперников нужно выбирать с умом! И игра с азербайджанцами будет хорошей проверкой: эта команда в последнее время быстро прогрессирует. Они играют в комбинационный и техничный футбол. К тому же у руля команды стоит опытный тренер. Надо отметить тот факт, что за последние годы клубный футбол этой страны улучшился по всем параметрам".

По словам Стоилова, члены сборной соберутся 1 июня и продолжат совершенствовать игровые связи:

"Будем стараться ставить тот футбол, который показали в последних товарищеских матчах. Старт был неплохим, но на каждом сборе мы должны прибавлять. Наша команда не может делать большие рывки, поэтому будем идти к цели поступательно, маленькими шагами. Можно было бы запланировать еще один товарищеский матч, допустим на 10 июня, но по моей просьбе решили отказаться от этой идеи.

После матча со сборной Азербайджана казахстанских футболистов ждет большая нагрузка — игры в Чемпионате и еврокубках будут проходить через каждые три дня. Я хочу дать возможность игрокам сборной отдохнуть несколько дней, поскольку летом иx ждет сумасшедший график, который будет длиться на протяжении 2,5-3 месяцев. Хочется, чтобы игроки подошли "свежими" к ответственным встречам еврокубков. Важно, чтобы казахстанские команды удачно выступили на европейской арене. Если несколько команд смогут пройти в групповой этап — это будет отличным достижением".

По мнению 51-летнего главного тренера, после игр сборной Казахстана в марте, команды начали набирать форму, демонстрировать более содержательный футбол:

"До предстоящего матча со сборной Азербайджана еще есть время и множество матчей в Чемпионате Казахстана. Мы посмотрим все игры и сделаем свой выбор. Если появятся новые кандидаты — вы их непременно увидите в футболке национальной сборной".

Отметим, что матч Казахстан-Азербайджан состоится 5 июня на стадионе "Астана Арена" и начнется в 18:00 по бакинскому времени.