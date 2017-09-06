Главный тренер сборной Азербайджана по футболу U-21 отправлен в отставку

Баку. 6 сентября. REPORT.AZ/ Отправлен в отставку главный тренер национальной сборной Азербайджана по футболу U-21 Яшар Вахабзаде.

Как сообщает Report, решение по этому поводу было принято согласно результатам проведенных сборной матчей отборочного раунда чемпионата Европы с Израилем и Ирландией.

Сегодня Я.Вахабзаде представил генсеку АФФА Эльхану Мамедову отчет, связанный с обеими матчами, проигранными со счетом 1:3.

После того, как отчет был выслушан, по обоюдному согласию контракт с 57-летним специалистом, главным тренером сборной U-21 был прекращен.

Отметим, что Яшар Вахабзаде работал главным тренером сборной Азербайджана по футболу U-21 с 9 января 2015 года.