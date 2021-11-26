Главный тренер "Милана" продлил контракт с клубом

Стефано Пиоли, главный тренер итальянского футбольного клуба "Милан" подписал новый контракт.

Стефано Пиоли, главный тренер итальянского футбольного клуба "Милан" подписал новый контракт.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает пресс-служба "Милана".

Соглашение с Пиоли рассчитано до 30 июня 2023 года с возможностью продления на один год.

"Я счастлив продолжить этот путь в нашем клубе вместе со Стефано. Здесь, в "Милане", важны не только результаты, но и то, как мы их достигаем. Стефано является примером новаторского подхода к современному футболу. Я горжусь тем, что Стефано Пиоли - наш тренер, и я очень рад вместе с ним строить будущее команды", - сказал генеральный директор "Милана" Иван Газидис.

"Я хочу поблагодарить клуб за предоставленную мне возможность тренировать конкурентоспособную команду, в основе которой лежат великие ценности. Я горжусь работой, которую мы проделали и которую продолжим делать дальше, хорошими отношениями, которые у меня сложились с руководством, ростом и развитием моих игроков и энтузиазмом, который проявляет каждый, кто работает в этом невероятном клубе. У нас необычайные болельщики, и я надеюсь оправдать их любовь, сделав "Милан" еще более конкурентоспособным", - сказал Пиоли.

Напомним, что Пиоли возглавляет "Милан" с октября 2019 года.