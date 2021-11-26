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Главный тренер "Милана" продлил контракт с клубом

Главный тренер "Милана" продлил контракт с клубом Стефано Пиоли, главный тренер итальянского футбольного клуба "Милан" подписал новый контракт.
Футбол
26 ноября 2021 г. 23:11
Главный тренер Милана продлил контракт с клубом

Стефано Пиоли, главный тренер итальянского футбольного клуба "Милан" подписал новый контракт.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает пресс-служба "Милана".

Соглашение с Пиоли рассчитано до 30 июня 2023 года с возможностью продления на один год.

"Я счастлив продолжить этот путь в нашем клубе вместе со Стефано. Здесь, в "Милане", важны не только результаты, но и то, как мы их достигаем. Стефано является примером новаторского подхода к современному футболу. Я горжусь тем, что Стефано Пиоли - наш тренер, и я очень рад вместе с ним строить будущее команды", - сказал генеральный директор "Милана" Иван Газидис.

"Я хочу поблагодарить клуб за предоставленную мне возможность тренировать конкурентоспособную команду, в основе которой лежат великие ценности. Я горжусь работой, которую мы проделали и которую продолжим делать дальше, хорошими отношениями, которые у меня сложились с руководством, ростом и развитием моих игроков и энтузиазмом, который проявляет каждый, кто работает в этом невероятном клубе. У нас необычайные болельщики, и я надеюсь оправдать их любовь, сделав "Милан" еще более конкурентоспособным", - сказал Пиоли.

Напомним, что Пиоли возглавляет "Милан" с октября 2019 года.

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