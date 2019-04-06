Главный тренер "Кешля" заявил о желании подать в отставку

"Не нахожу слов, чтобы говорить о такой игре. На нас было запредельное давление, из-за того что это была игра аутсайдеров. А с другой стороны ещё и травмированные игроки".

Как передаёт Report, об этом заявил главный тренер футбольного клуба "Кешля" Тарлан Ахмедов после гостевого поражения со счётом 1:2 клубу "Сумгайыт" в XXIII туре Азербайджанской Премьер-лиги.

Он отметил, что у футболистов пораженческая психология, и он затрудняется заменить их.

"Мне сложно переделать эту команду. Признаюсь, не справился. Подам ли в отставку? Буду говорить с руководством. Всё может быть. В клубах, где я работал до этого, получалось, а здесь - нет. Поговорим с руководством и примем решение. В этом сезоне до меня сменилось двое главных тренеров. Летом нужно было привлечь в команду достаточно хороших футболистов. Зимой приобрели всего шесть новых игроков", - заявил главный тренер.

Т.Ахмедов подчеркнул, что хоть они и проанализировали ошибки, сделать выводы не смогли.

"В AZAL я сам собрал команду. Хотя там и не было больших денег, они выкладывались по полной ради меня. Здесь же не удалось собрать такую команду. Может быть за оставшиеся пять туров кому-то и удастся это", - заключил Т.Ахмедов.