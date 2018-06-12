Главный тренер "Keшля": Нам надо усилить состав четырьмя легионерами - ИНТЕРВЬЮ

Баку. 12 июня. REPORT.AZ/ Главный тренер "Кeшля" , украинский специалист Юрий Максимов дал интервью сайту "Koманда 1".

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- Юрий Вильевич, в чемпионате Азербайджана перерыв, а ваш контракт с этим клубом подошел к концу. Продолжите ли вы работу в "Кешля" в новом сезоне?

- Да. Еще за месяц до окончания чемпионата Азербайджана от президента клуба мне поступило предложение продолжить работу с командой. Мы обсудили все вопросы, нашли взаимное понимание. В итоге пришли к общему решению, после которого я согласился продолжить работу в "Кешля".

- Когда возвращаетесь в Азербайджан после отпуска?

- 20 июня. После этого официально оформим продление контракта на один сезон.

- Получается, ваша судьба в "Кешля" не зависела от результата финального матча Кубка Азербайджана, в котором ваша команда соперничала с "Габалой" Романа Григорчука и обыграла ее со счетом 1:0?

- Да, поскольку разговор был еще до финала, в глобальном смысле финал Кубка не влиял на мое будущее. Но Кубок, естественно, хотелось выиграть! Мы добрались до финального матча и останавливаться никто уже не собирался за шаг до титула.

- Нагнеталось ли в прессе "украинское противостояние" в финале Кубка Азербайджана между Юрием Максимовым и Романом Григорчуком?

- Нет. В первую очередь, соперничали между собой "Кешля" и "Габала". Я никакого особенного акцента на том, что это будет дерби между двумя украинскими тренерами, перед финалом не почувствовал.

- Победа в Кубке Азербайджана – самый значимый тренерский успех в вашей карьере?

- Почему же? Был еще выход с Мордовией в Премьер-лигу российского чемпионата. На мой взгляд, уровень чемпионата ФНЛ был достаточно высокий, и выиграть чемпионат в этом турнире тоже было достаточно непросто.

- Какие факты повлияли на то, что вы решили остаться работать в "Кешля" на будущий сезон?

- В первую очередь, вижу перспективу в этой команде. Подкупает, что сами футболисты тоже стремятся прогрессировать, двигаться вперед, не останавливаться на достигнутом. Кроме того, "Кешля" завоевала право играть в квалификации Лиги Европы. Поэтому для нашей молодой команды это тоже большой вызов. Все эти факты и повлияли на решение остаться в Азербайджане.

- Насколько вы уже "слепили" команду, которую хотите видеть?

- Действительно, этот процесс еще продолжается, потому что команда создавалась, по сути, по ходу чемпионата, всего пару месяцев. Думаю, чтобы увидеть коллектив, который хотелось бы, нам надо усилить состав где-то четырьмя легионерами по нескольким позициям, а также пригласить нескольких местных ребят.

- В итоговой турнирной таблице чемпионата Азербайджана "Кешля" заняла шестое место. Это был максимум команды?

- Зимой, когда я принял команду, она была всего в шаге от зоны вылета, боролась за выживание. Поэтому шестое место можно расценивать как положительный итог чемпионата. Мы во втором круге выступили очень достойно, и по набранным очкам вошли в тройку лучших команд чемпионата.

- То есть, в новом сезоне, цели у "Кешля" будут амбициозными?

- Конечно. Весеннее выступление дает нам надежду и перспективу бороться за высокие места. Мы будем к этому стремиться обязательно.