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Главный тренер "Карабаха": В ближайшем будущем мы будем играть в Агдаме

Главный тренер "Карабаха": В ближайшем будущем мы будем играть в Агдаме Мы знаем, что игра будет тяжелой. Присутствовал фактор плотного графика и искусственного газона. Но мы сумели взять очко
Футбол
29 ноября 2020 г. 19:20
Главный тренер Карабаха: В ближайшем будущем мы будем играть в Агдаме

"Мы знаем, что игра будет тяжелой. Присутствовал фактор плотного графика и искусственного газона. Но мы сумели взять очко".

Как передает Report, об этом заявил наставник "Карабаха" Эльчин Рахманов после ничьей 1:1 с "Сабаилом" в 11-м туре Премьер-лиги Азербайджана.

Он сказал, что визит в Агдам в некоторой степени повлиял на команду: "Мы устали. Но по случаю взятия Агдама было проведено крупное мероприятие. Нам было важно поехать туда. Надеемся, что в ближайшее время мы будем проводить матчи на стадионе "Имарат" в Агдаме".

Наставник также рассказал, что травмированные игроки приступили к индивидуальным тренировкам: "Аббас находится в Турции. Бадави участвует в тренировках. Рахиль и Максим за рубежом. Завтра они сдадут тест".

Гурбан Гурбанов также заявил, что вышедшие на поле во втором тайме Махир Эмрели и Абдулла Зубир дали желаемый эффект: "После их выхода на поле мы забили гол. Надо также отметить соперника, это очень умный коллектив".

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Версия на азербайджанском языке "Qarabağ"ın məşqçisi: "Yaxın gələcəkdə oyunlarımızı "İmarət"də keçirəcəyik"

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