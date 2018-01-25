Главный тренер "Кайзерслаутерна" перенес сердечный приступ во время матча

Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Главный тренер "Кайзерслаутерна", выступающего во втором дивизионе Германии, Джефф Штрассер перенес сердечный приступ во время матча.

Как сообщает Report со ссылкой на Bild, инцидент произошел во время выездного матча 19-го тура с "Дармштадт". Штрассер перенес сердечный приступ после первого тайма. 43-летнего люксембургского специалиста отвезли в больницу. Матч, в итоге был остановлен при счете 0:0.

Сообщается, что на данный момент жизни тренера ничего не угрожает.

Отметим, что после 18-ти туров второй Бундеслиги, "Кайзерслаутерн" находится на последнем месте в турнирной таблице и имеет в своем активе 12 очков.