О нас
Report Georgia
Аудио новости

Главный тренер "Интера" дисквалифицирован на два матча

Главный тренер "Интера" дисквалифицирован на два матча Главный тренер "Интера" Антонио Конте получил два матча дисквалификации и денежный штраф за стычку с арбитром Фабио Мареской.
Футбол
26 января 2021 г. 19:50
Главный тренер Интера дисквалифицирован на два матча

Главный тренер "Интера" Антонио Конте получил два матча дисквалификации и денежный штраф за стычку с арбитром Фабио Мареской.

Как сообщает Report, во встрече 19-го тура Серии А против "Удинезе" (0:0), прошедшей в субботу, Конте был недоволен действиями рефери и начал бурно выражать эмоции. За это Мареска предъявил специалисту красную карточку. По некоторой информации, уже по завершении матча в подтрибунном помещении между Конте и арбитром произошла стычка.

За инцидент дисциплинарный комитет Серии А оштрафовал Конте на 20 тысяч евро и отстранил от управления командой на два матча.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке "İnter"in baş məşqçisi iki oyunluq cəza aldı

Новости партнеров

Самое важное

Рамин Гулузаде назначен управляющим делами президента Азербайджана
Рамин Гулузаде назначен управляющим делами президента Азербайджана
26 января 2021 г. 16:00
Президент: На территории Лачинского либо Кельбаджарского района будет построен второй международный аэропорт
Президент: На территории Лачинского либо Кельбаджарского района будет построен второй международный аэропорт
26 января 2021 г. 15:03
C нас хватит! или о чем говорил Хикмет Гаджиев в Atlantic Council?
"C нас хватит!" или о чем говорил Хикмет Гаджиев в Atlantic Council?
26 января 2021 г. 14:11
Назначен новый министр транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана
Назначен новый министр транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана
26 января 2021 г. 13:30
Помощник президента: Азербайджан вернул тела 1 200 армянских военнослужащих
Помощник президента: Азербайджан вернул тела 1 200 армянских военнослужащих
26 января 2021 г. 13:03
Утвержден состав Наблюдательного совета SOCAR
Утвержден состав Наблюдательного совета SOCAR
23 января 2021 г. 16:58
В Азербайджане 344 транспортных средства находятся в розыске
В Азербайджане 344 транспортных средства находятся в розыске
22 января 2021 г. 17:21
В Шуше откроется региональный центр омбудсмена
В Шуше откроется региональный центр омбудсмена
22 января 2021 г. 15:45
В Азербайджане втрое сокращается пошлина за нотариальное заверение документов 
В Азербайджане втрое сокращается пошлина за нотариальное заверение документов 
22 января 2021 г. 15:39
При несогласии гражданина выписавший штраф чиновник будет оштрафован
При несогласии гражданина выписавший штраф чиновник будет оштрафован
22 января 2021 г. 13:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi