Главный тренер "Интера" дисквалифицирован на два матча

Главный тренер "Интера" Антонио Конте получил два матча дисквалификации и денежный штраф за стычку с арбитром Фабио Мареской.

Главный тренер "Интера" Антонио Конте получил два матча дисквалификации и денежный штраф за стычку с арбитром Фабио Мареской.

Как сообщает Report, во встрече 19-го тура Серии А против "Удинезе" (0:0), прошедшей в субботу, Конте был недоволен действиями рефери и начал бурно выражать эмоции. За это Мареска предъявил специалисту красную карточку. По некоторой информации, уже по завершении матча в подтрибунном помещении между Конте и арбитром произошла стычка.

За инцидент дисциплинарный комитет Серии А оштрафовал Конте на 20 тысяч евро и отстранил от управления командой на два матча.