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Главный тренер британского клуба Патрик Виейра заразился коронавирусом

Главный тренер британского клуба Патрик Виейра заразился коронавирусом Тест на коронавирус главного тренера английского футбольного клуба "Кристал Пэлас" Патрик Виейра дал положительный результат.
Футбол
26 декабря 2021 г. 18:23
Главный тренер британского клуба Патрик Виейра заразился коронавирусом
Патрик Виейра

Тест на коронавирус главного тренера английского футбольного клуба "Кристал Пэлас" Патрик Виейра дал положительный результат.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба клуба.

Французский специалист находится на карантине и пропустит гостевой матч 19-го тура чемпионата Англии против "Тоттенхэма", который состоится в воскресенье.

В субботу коронавирус был выявлен у наставника "Астон Виллы" Стивена Джеррарда.

Виейра 45 лет, в качестве игрока он становился чемпионом мира и Европы. На клубном уровне он представлял французский "Кан", итальянские "Милан", "Ювентус" и "Интер", а также английские "Арсенал" и "Манчестер Сити". "Кристал Пэлас" Виейра возглавляет с июля 2021 года.

"Кристал Пэлас" в 17 матчах набрал 20 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице.

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