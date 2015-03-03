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    ​Главный тренер "Баварии" попал в ДТП

    Автомобиль Гвардиолы врезался в другую машину

    Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ Главный тренер клуба "Бавария" (Германия) Хосеп Гвардиола попал в ДТП.

    Как сообщает Report со ссылкой на Mirror, в результате аварии испанский специалист не пострадал.

    В автомобиле Гвардиолы не сработала тормозная система и он врезался в другую машину. К счастью, водитель другого автомобиля также не пострадал.

    Отметим, что очередной матч "Баварии" состоится 4 марта. В тот же день в 1/4 финала кубка Германии мюнхенцы встретятся с брауншвейгской командой "Айнтрахт".  

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