Главный тренер сборной Венгрии: Результат встречи с Азербайджаном будет зависеть от нашего выступления

"Результат предстоящей встречи, в первую очередь, будет зависеть от нашего выступления".

Как сообщает Report, об этом, комментируя предстоящую 8 июня в Баку встречу со сборной Азербайджана в рамках группового этапа ЕВРО-2020, заявил главный тренер сборной Венгрии Марко Росси.

По мнению итальянского специалиста, хозяева поля постараются прессинговать. "С 28 мая мы провели 4 учебно-тренировочных сбора, но, к сожалению, тогда многих футболистов с нами не оказалось. В начале этой недели мы провели тренировку в полном составе, включая защитников, так что возлагаем надежду на всю команду".

55-летний наставник отметил, что из числа приглашенных в сборную у двух футболистов – Тамаша Кадара и Барнабаша Бесе имеются травмы. Ботонд Барат примкнул к рядам команды 1 июня. Отметим, что встреча стартует 8 июня в 20:00 и пройдет на Бакинском олимпийском стадионе. Сборная Венгрии завоевала 3 очка в двух встречах, а наша национальная сборная провела единственный матч, не сумев пополнить копилку.