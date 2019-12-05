 Наверх

Главный тренер сборной Турции Шенол Гюнеш приехал в Баку

Главный тренер сборной Турции Шенол Гюнеш приехал в Баку

Главный тренер сборной Турции Шенол Гюнеш приехал в Баку.

Как сообщает Report, об этом координатор Футбольной академии "Карабах" Таджеттин Доган написал в своем Твиттере. 

67-летний специалист посетил Азербайджан в связи с выбором отеля и учебно-тренировочной базы для матчей ЕВРО-2020. 

Отметим, что 13 июня на Бакинском олимпийском стадионе встретятся сборные Уэльса и Швейцарии. 

17 июня в столице Азербайджана организуют мачт между Турцией и Уэльсом, а 21 июня - между Швейцарией и Турцией.  

Кроме того, в Баку пройдет один из матчей 1/4 финала. 

Первый матч ЕВРО-2020 состоится в Риме на стадионе "Олимпико" между сборными Италии и Турции. 

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!