Главный тренер сборной Турции Шенол Гюнеш приехал в Баку.

Как сообщает Report, об этом координатор Футбольной академии "Карабах" Таджеттин Доган написал в своем Твиттере.

67-летний специалист посетил Азербайджан в связи с выбором отеля и учебно-тренировочной базы для матчей ЕВРО-2020.

Отметим, что 13 июня на Бакинском олимпийском стадионе встретятся сборные Уэльса и Швейцарии.

17 июня в столице Азербайджана организуют мачт между Турцией и Уэльсом, а 21 июня - между Швейцарией и Турцией.

Кроме того, в Баку пройдет один из матчей 1/4 финала.

Первый матч ЕВРО-2020 состоится в Риме на стадионе "Олимпико" между сборными Италии и Турции.