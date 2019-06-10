Глава УЕФА: "Лига чемпионов должна остаться без изменений"

Президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что Лиге чемпионов не стоит менять формат проведения турнира.

Как передаёт Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщило издание Der Spiegel.

"Если хотите моё мнение, ничего вообще не должно меняться. Лига чемпионов - глобальный турнир. Он становится всё популярнее и популярнее в Китае, в США. Это развивающиеся рынки для нашего вида спорта. В Европе вряд ли от него можно получить что-то ещё", - заявил Чеферин.

По его словам, УЕФА ещё раз должен обсудить идею с Ассоциацией европейских клубов (ECA). Он отметил, что матчи точно не будут проводиться по выходным, а также выразил мнение, что пятёрке сильнейших национальных лиг стоит финансово помогать небольшим странам.

"Что касается гарантированного участия больших клубов в Лиге чемпионов, то, конечно, этого не должно быть. Тем не менее они и так всегда там. А вот средние клубы из возможной реформы действительно могли бы извлечь выгоду. Но я не уверен, что нынешняя идея этой реформы будет реализована в точности в том виде, что предлагается сейчас", - сказал Чеферин.