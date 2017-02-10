Георгий Николов: Заявления Тестемициану о сдаче "Интером" чемпионства и кубка - бред

Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ "Я помню 2009 год. В то время события развивались совершенно иначе".

Об этом заявил Report бывший президент бакинского футбольного клуба "Интер" Георгий Николов, комментируя слова, высказанные в интервью "Молдавскому футболу" бывшим молдавским футболистом команды Ионом Тестемициану.

Комментируя заявления Тестемициану о сдаче "Интером" чемпионства и кубка Азербайджана в сезоне 2008/2009 из-за долгов, болгарский футбольный функционер заявил, что в действительности в том сезоне в отношении "банкиров" была проявлена несправедливость: "Помните ли вы последний тур того сезона? Мы играли с "Бакылы", а лидер "Бакы" - с "Муганом". В то время 4-5 футболистов "Бакы" выступали в клубе "Мугань" на правах аренды. Надеяться на что-то в подобной ситуации было трудно. Наш соперник одержал победу со счетом 4:0 и стал чемпионом. В действительности все началось еще раньше. Ближе к концу чемпионата "Карабах" решил провести домашние игры в Гузанлы. После этого ситуация изменилась. Что же касается сказанных мной после финала кубка слов о том, что Самир Абасов сдал игру своей бывшей команде - "Карабаху", эта фраза была высказана эмоционально. Признаюсь, что я не верю в то, что Самир мог сделать это".

Николов отметил, что в 2009 году клуб "Интер" никому не был должен: "Не может быть и речи о сдаче игры из-за какого-то долга. Я не могу понять, почему спустя годы Тестемициану сделал подобное заявление".

Отметим, что в сезоне 2008/2009 "Бакы" становился чемпионом с 62 очками. Отстающий на 1 очко "Интер" завоевал серебряную, а имеющий 53 очка "Симург" – бронзовую медали.

В финале кубка Азербайджана "Интер" проиграл "Карабаху" со счетом 0:1.