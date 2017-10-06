Генрик Мхитарян назвал позором поражение от Польши

Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ "Это было позорное поражение. Я являюсь капитаном команды, и всю ответственность за поражение от Польши беру на себя".

Как сообщает Report, об этом сказал футболист "Манчестер Юнайтед" и сборной Армении Генрик Мхитарян после крупного поражения (1:6) в домашнем матче отборочного турнира чемпионата мира 2018 года со сборной Польши.

28-летний полузащитник отметил, что они постараются предотвратить повторение такого случая в следующем матче с Казахстаном: "Проблемы есть везде. Сборная Армении должна сделать все, чтобы подобное в следующем матче - с Казахстаном не повторилось. У меня просто нет слов. Хочу сказать спасибо всем болельщикам за поддержку".