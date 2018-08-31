Генеральный секретарь АФФА и посол отправились в Монако

Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ Генеральный секретарь АФФА Эльхан Мамедов и посол финального матча Лиги Европы, который пройдет в Баку, Вели Гасымов отправились в Монако.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт структуры, они оба примут участие в жеребьевке группового этапа Лини Европы. Мероприятие начнется в 15:00 по бакинскому времени, определятся соперники единственного представителя Азербайджана клуба "Карабах".

Отметим, что финальный матч Лиги Европы пройдет 29 мая 2019 года на Бакинском олимпийском стадионе.