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    Генеральный секретарь АФФА и посол отправились в Монако

    Они примут участие в церемонии жеребьевки группового этапа Лиги Европы

    Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ Генеральный секретарь АФФА Эльхан Мамедов и посол финального матча Лиги Европы, который пройдет в Баку, Вели Гасымов отправились в Монако.

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт структуры, они оба примут участие в жеребьевке группового этапа Лини Европы. Мероприятие начнется в 15:00 по бакинскому времени, определятся соперники единственного представителя Азербайджана клуба "Карабах".

    Отметим, что финальный матч Лиги Европы пройдет 29 мая 2019 года на Бакинском олимпийском стадионе.

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