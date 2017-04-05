Генеральный секретарь АФФА Эльхан Мамедов не смог избраться в члены исполкома УЕФА

Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ Генеральный секретарь АФФА Эльхан Мамедов не смог избраться в члены Исполнительного комитета УЕФА.

Как сообщает Report, выборы состоялись в рамках проходящего в столице Финляндии Хельсинки очередного 41-го конгресса УЕФА.

Из участвующих в голосовании 12 кандидатов Кайрат Боранбаев в ходе мероприятия заявил об отзыве своей кандидатуры. После этого представители 55 национальных ассоциаций-членов УЕФА провели скрытое голосование по 11 кандидатам. АФФА на голосовании была представлена Э.Мамедовым. Он набрал 24 голоса.

В исполнительный комитет УЕФА избраны Карл-Эрик Нильссон (Швеция) с 50 голосами, Джон Делани (Ирландия) с 48 голосами, Микеле Ува (Италия) с 46 голосами, Збигнев Бонек (Польша) с 45 голосами, Рэйнхард Гриндель (Германия) с 44 голосами, Дэвид Гилл (Англия) с 40 голосами, Михаэль ван Прааг (Голландия) с 36 голосами, Сервет Ярдымчы (Турция) с 34 голосами. Наряду с Э.Мамедовым, в исполком не попали Арманд Дука (Албания) с 25 голосами и Киран О Коннор (Уэльс) с 11 голосами.

Отметим, что Исполнительный комитет считается высшим оперативно-управляющим органом УЕФА. Сюда входят президент структуры Александр Чеферин, 5 вице-президентов - Анхель Мария Вильяр (Испания), Мариос Лефкаритис (Кипр), Джанкарло Абете (Италия), Григорий Суркис (Россия), Михаэль ван Прааг (Голландия) и 10 рядовых членов.