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    Гара Гараев: Отсутствие Рашада Садыгова - серьезная потеря

    Скорее всего, капитаном станет Рахид Амиргулиев

    Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ Капитан сборной Азербайджана не выйдет на поле во время предстоящего в Чехии гостевого матча в групповом отборочном этапе чемпионата мира 2018 года.

    Об этом Report сообщил член национальной команды Гара Гараев.

    По его словам, скорее всего, в отсутствие Рашада Садыгова полномочия капитана будут возложены на вице-капитана Рахида Амиргулиева: "Как главный тренер он не заявлял, что будет капитаном. Однако, скорее всего, Рахид выйдет на поле в качестве капитана".

    Полузащитник расценил отсутствие Р.Садыгова как большую потерю: "Естественно, он оказывает команде большую помощь. Отсутствие Рашада является для команды серьезной потерей". 

    Отметим, что матч между клубами Чехии и Азербайджана начнется в 22:45 по бакинскому времени. 

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