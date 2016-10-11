Гара Гараев: Отсутствие Рашада Садыгова - серьезная потеря

Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ Капитан сборной Азербайджана не выйдет на поле во время предстоящего в Чехии гостевого матча в групповом отборочном этапе чемпионата мира 2018 года.

Об этом Report сообщил член национальной команды Гара Гараев.

По его словам, скорее всего, в отсутствие Рашада Садыгова полномочия капитана будут возложены на вице-капитана Рахида Амиргулиева: "Как главный тренер он не заявлял, что будет капитаном. Однако, скорее всего, Рахид выйдет на поле в качестве капитана".

Полузащитник расценил отсутствие Р.Садыгова как большую потерю: "Естественно, он оказывает команде большую помощь. Отсутствие Рашада является для команды серьезной потерей".

Отметим, что матч между клубами Чехии и Азербайджана начнется в 22:45 по бакинскому времени.