​Гана разгромила хозяев Кубка Африки и вышла в финал турнира

6 февраля, 2015 05:20

Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ Футбольная сборная Ганы со счетом 3:0 разгромила хозяйку Кубка африканских наций — команду Экваториальной Гвинеи в полуфинале турнира, передает Report. Кубок африканских наций. 1/2 финала. Гана — Экваториальная Гвинея — 3:0. Голы: Джордан Айю, 42 (1:0, пен.); Мубарак Вакасо, 45+1 (2:0); Андре Айю, 75 (3:0). Предупреждения: Мубарак Вакасо, 18; Харрисон Аффул, 45; Андре Айю, 66; Африйе Аскуа, 68 — Даниэль Эвуи, 37; Фелипе Овоно, 41; Ибан, 68. В финале, который состоится 8 февраля, ганцы встретятся со сборной Кот-д'Ивуара.

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