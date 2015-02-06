​Гана разгромила хозяев Кубка Африки и вышла в финал турнира

Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ Футбольная сборная Ганы со счетом 3:0 разгромила хозяйку Кубка африканских наций — команду Экваториальной Гвинеи в полуфинале турнира, передает Report.
Кубок африканских наций. 1/2 финала.
Гана — Экваториальная Гвинея — 3:0.
Голы: Джордан Айю, 42 (1:0, пен.); Мубарак Вакасо, 45+1 (2:0); Андре Айю, 75 (3:0).
Предупреждения: Мубарак Вакасо, 18; Харрисон Аффул, 45; Андре Айю, 66; Африйе Аскуа, 68 — Даниэль Эвуи, 37; Фелипе Овоно, 41; Ибан, 68.
В финале, который состоится 8 февраля, ганцы встретятся со сборной Кот-д'Ивуара.
News DepartmentАвтор новости
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