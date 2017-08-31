"Галатасарай" включил в свой состав футболиста "Ювентуса"

Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ Турецкий клуб "Галатасарай" включил в свой состав футболиста итальянского "Ювентуса" Квадво Асамоа.

Как сообщает Report со ссылкой на NTV Spor, для трансфера 29-летнего защитника левого фланга из Ганы представители Стамбула заплатят туринцам 4,7 млн евро.

Отмечается, что африканский футболист сегодня прилетит в Стамбул и после прохождение медицинского обследования заключит 4-летний контракт. Отмечается, что ежегодно он будет получать в "Галатасарае" 2,5 млн евро.

Отметим, что в 2012 году Квадво Асамоа перешел из "Удинезе" в "Ювентус".

В составе туринской команды он вышел на 97 матчей и забил 4 мяча.