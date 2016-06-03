​"Галатасарай" интересуется футболистом российской сборной

Баку. 3 июня. REPORT.AZ/ Футболист сборной России и немецкого клуба "Шальке" Роман Нойштедтер может продолжить карьеру в Супер-лиге Турции.

Как сообщает Report со ссылкой на Habertürk, руководство "Галатасарай" заинтересовано в трансфере 28-летнего защитника.

Контракт опытного игрока с нынешним клубом истекает в конце июня. "Галатасарай" намерен приобрести его как свободного агента. В качестве альтернативного варианта команда также рассматривает кандидатуру Мартина Шкртеля из "Ливерпуля" (Великобритания).

Футболист, получивший недавно российский паспорт, включен в состав спортсменов, которые примут участие на чемпионате Европы 2016 года. Чемпионат пройдет во Франции с 10 июня по 10 июля.