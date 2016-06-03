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    ​"Галатасарай" интересуется футболистом российской сборной

    Роман Нойштедтер примет участие на чемпионате Европы

    Баку. 3 июня. REPORT.AZ/ Футболист сборной России и немецкого клуба "Шальке" Роман Нойштедтер может продолжить карьеру в Супер-лиге Турции.

    Как сообщает Report со ссылкой на Habertürk, руководство "Галатасарай" заинтересовано в трансфере 28-летнего защитника.

    Контракт опытного игрока с нынешним клубом истекает в конце июня. "Галатасарай" намерен приобрести его как свободного агента. В качестве альтернативного варианта команда также рассматривает кандидатуру Мартина Шкртеля из "Ливерпуля" (Великобритания).

    Футболист, получивший недавно российский паспорт, включен в состав спортсменов, которые примут участие на чемпионате Европы 2016 года. Чемпионат пройдет во Франции с 10 июня по 10 июля. 

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