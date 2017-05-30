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    ФК "Габала" расстался с восемью футболистами - ОФИЦИАЛЬНО

    Пятеро из них - легионеры

    Баку. 30 мая. REPORT.AZ/ Приступивший к трансферам нового сезона футбольный клуб "Габала" расстался с 8-ю футболистами.

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, с сезона 2017-2018 форму "красно-черных" не наденут Даниэль Суботич, Рафаэль Сантос, Рашад Садигов, Магомед Мирзабеков, Тео Уикс, Сергей Зенев, Рашад Эюбов и Ника Квеквескири. Пятеро из них - легионеры.

    Спортивный клуб "Габала" выражает футболистам признательность за то, что играли в клубе, внесли вклад в завоеванные победы и желает им успехов в дальнейшей карьере.

    Отметим, из ушедших футболистов Рашад Садигов перешел в "Зиря", Рашад Эюбов – в "Сумгайыт", а Ника Квеквескири – в казахстанский "Тобол". 

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