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"Габала" осуществила трансфер воспитанника киевского "Динамо"

"Габала" осуществила трансфер воспитанника киевского "Динамо" Клуб "Габала" пополнил состав новым футболистом.
Футбол
10 августа 2022 г. 18:36
Габала осуществила трансфер воспитанника киевского Динамо

Клуб "Габала" пополнил состав новым футболистом.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, красно-черные пополнили состав украинским полузащитником Андреем Стрижаком. С 23-летним игроком подписал контракт по схеме 1+1.

За свою профессиональную карьеру Стрижак выступал за киевское “Динамо”, “Шахтер” (2017/2018), “Арсенал” (2018/2019), “Ворсклу” (2019), “Черноморец” (2020), “Химик” (2020), “Металлист” (2021-2022), “Олимпик” (2021) и хорватский “Медимурье” (2022).

Отметим, что это шестой трансфер "Габалы" в летнее трансферное окно. До этого клуб осуществил трансфер Илькина Гыртымова, Салахата Агаева, Фелипе Сантоса, Фераса Абу Акала и Рамона Мачадо.

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Версия на азербайджанском языке "Qəbələ" Kiyev "Dinamo"sunun yetirməsini transfer edib

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