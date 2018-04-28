"Габала" обыграла "Кяпяз" с крупным счетом

Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ «Габала» провела очередной матч в «Топаз» Премьер Лиге Азербайджана по футболу.

Как передает Report, «красно-черные» в матче 25-го тура принимали в Габале на одноименном городском стадионе аутсайдера чемпионата «Кяпяз».

Матч начался с обоюдных атак. Счет был открыт на 31-ой минуте. Фамусса Коне сделал прострел в штрафную и защитник вынес мяч прямо на Филипа Озобича. Хорват не упустил этот шанс – 1:0. Через несколько минут защитник блокировал мощный удар Монроза. Мощный удар Дарио же отразил Безотосный. Спустя некоторое время активный левый фланг хозяев стал причиной увеличения разницы в счете. После передачи Темкина Халилзаде, оставшийся без опеки на дальней штанге Монроз удвоил преимущество «Габалы». После передачи с противоположного фланга удар головой Дабо не получился. Однако самый результативный игрок чемпионата поучавствовал в 3-ем голе команды. Его передача с левого фланга нашла капитана Джавида Гусейнова, который забил ударом в «девятку» - 3:0.

Встреча завершилась с этим же счетом.