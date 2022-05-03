О нас
Аудио новости

Футболку Месси продали на аукционе за более чем 400 тысяч евро

Футболку Месси продали на аукционе за более чем 400 тысяч евро На аукционе реализовали очень дорогой лот – игровую футболку Лионеля Месси из легендарного Эль Класико.
Футбол
3 мая 2022 г. 15:40
Футболку Месси продали на аукционе за более чем 400 тысяч евро

На аукционе реализовали очень дорогой лот – игровую футболку Лионеля Месси из легендарного Эль Класико.

Как сообщает Report, это футболка, в которой Лионель Месси забил 500-й гол за Барселону.

Форма Месси обошлась победителю аукциона в 427 680 евро.

Этот матч Реал – Барселона был сыгран 23 апреля 2017 года. Месси оформил дубль, а второй его гол стал для аргентинца 500-м за Барселону. Поединок завершился победой "сине-гранатовых" со счетом 3:2, а форвард, отмечая гол, снял футболку и продемонстрировал ее фанатам на Сантьяго Бернабеу.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Messi's shirt sold for over €400,000
Версия на азербайджанском языке Messinin forması hərracda 400 min avroya satılıb

Экслюзивные новости

Глава региона: Украина контролирует 50 процентов Донецкой области
ФотоГлава региона: Украина контролирует 50 процентов Донецкой области
2 мая 2022 г. 16:00
Офицер ВСУ: Нас пытаются взять в окружение, но не получается
Офицер ВСУ: Нас пытаются взять в окружение, но не получается
30 апреля 2022 г. 13:10
Готовится законопроект об изменении полномочий МЧС
Готовится законопроект об изменении полномочий МЧС
30 апреля 2022 г. 10:02
Доступ к ЮГК сделает Болгарию независимой в вопросе поставок природного газа
Доступ к ЮГК сделает Болгарию независимой в вопросе поставок природного газа
29 апреля 2022 г. 21:03
Под руководством Азербайджана и Турции будет создано страховое объединение тюркских государств
Под руководством Азербайджана и Турции будет создано страховое объединение тюркских государств
29 апреля 2022 г. 17:38
Рахман Гумметов: Пассажирские перевозки в освобожденные от оккупации территории будут расширяться
Рахман Гумметов: Пассажирские перевозки в освобожденные от оккупации территории будут расширяться
29 апреля 2022 г. 12:30
Глава областной администрации: Мариуполь - город, который не сдался врагу
Глава областной администрации: Мариуполь - город, который не сдался врагу
27 апреля 2022 г. 16:27
TƏBIB: Только две больницы в Баку принимают пациентов с COVID-19
TƏBIB: Только две больницы в Баку принимают пациентов с COVID-19
27 апреля 2022 г. 14:25
В Азербайджане утвердят список освобождаемой от НДС книжной и бумажной продукции
В Азербайджане утвердят список освобождаемой от НДС книжной и бумажной продукции
26 апреля 2022 г. 13:21
Ликвидатор последствий Чернобыльской аварии: О взрыве и радиации нам ничего не говорили…
Ликвидатор последствий Чернобыльской аварии: О взрыве и радиации нам ничего не говорили…
26 апреля 2022 г. 11:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi