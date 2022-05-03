Футболку Месси продали на аукционе за более чем 400 тысяч евро

На аукционе реализовали очень дорогой лот – игровую футболку Лионеля Месси из легендарного Эль Класико.

На аукционе реализовали очень дорогой лот – игровую футболку Лионеля Месси из легендарного Эль Класико.

Как сообщает Report, это футболка, в которой Лионель Месси забил 500-й гол за Барселону.

Форма Месси обошлась победителю аукциона в 427 680 евро.

Этот матч Реал – Барселона был сыгран 23 апреля 2017 года. Месси оформил дубль, а второй его гол стал для аргентинца 500-м за Барселону. Поединок завершился победой "сине-гранатовых" со счетом 3:2, а форвард, отмечая гол, снял футболку и продемонстрировал ее фанатам на Сантьяго Бернабеу.