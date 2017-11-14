Футболисты сборной Швеции в эйфории разнесли комментаторскую стойку телеканала Eurosport в прямом эфире - ВИДЕО

Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Сразу после финального свистка матча между сборной Италии и Швеции, футболисты скандинавской команды поспешили бурно разделить радость с журналистами телеканала Eurosport, работавшими около поля.

Как сообщает Report, подбежавшие к комментаторской стойке футболисты буквально за секунды разнесли ее в пух и прах в ходе прямого эфира. На помощь журналистам пришел стюард, попытавшийся вытащить пострадавших из-под завалов.

Напомним, футболисты сборной Швеции сыграли вничью с командой Италии в ответном стыковом матче и по сумме двух игр получили путевку на чемпионат мира 2018 года в России.

Встреча, состоявшаяся в понедельник в Милане, завершилась со счетом 0:0.

Первый матч, прошедший 10 ноября в Стокгольме, закончился победой шведов (1:0), которые по сумме игр оказались сильнее итальянцев, четырехкратных чемпионов мира.