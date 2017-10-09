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    Футболисты сборной Египта получат по 83 тыс. долларов за выход на Чемпионат мира

    Главный тренер команды Эктор Купер получит вознаграждение в размере 500 тыс долларов

    Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ Каждый футболист сборной Египта получит по 83 тыс. долларов за выход на Чемпионат мира 2018 года.

    Как сообщает Report со ссылкой на электронную версию газеты Аl-Vatan, главный тренер команды Эктор Купер получит вознаграждение в размере 500 тыс. долларов.

    Отметим, что сборная Египта в третий раз в своей истории и впервые с 1990 года вышла в финальный турнир чемпионата мира, завоевав победу со счетом 2:1 в матче африканской квалификации ЧМ-2018 со сборной Конго.

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