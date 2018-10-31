Футболисты "Лестера" не полетят на очередной матч на самолете

Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ В английском "Лестере" приняли решение сменить транспорт, на котором команда отправится на матч с "Кардифф Сити" в XI туре английской Премьер-лиги.

Как сообщает Report со ссылкой на Sky Sports, команда учла обстоятельства гибели президента клуба Вичая Шриваддханапрабхи, и теперь поедет в Кардифф на автобусе, несмотря на изначальный план отправиться на самолёте.

Ранее отмечалось о возможной отмене матча.

Отметим, что 27 октября возле стадиона "Лестера" потерпел крушение вертолёт Шриваддханапрабхи. Вертолёт взлетел, однако вскоре потерял управление и рухнул на парковку. В трагедии погибли находившиеся в тот момент на борту владелец и ещё четыре человека.

Напомним, что матч "Кардифф Сити"-"Лестер" состоится 3 ноября в 19:00 по бакинскому времени.