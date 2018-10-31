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    Футболисты "Лестера" не полетят на очередной матч на самолете

    Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ В английском "Лестере" приняли решение сменить транспорт, на котором команда отправится на матч с "Кардифф Сити" в XI туре английской Премьер-лиги.

    Как сообщает Report со ссылкой на Sky Sports, команда учла обстоятельства гибели президента клуба Вичая Шриваддханапрабхи, и теперь поедет в Кардифф на автобусе, несмотря на изначальный план отправиться на самолёте.

    Ранее отмечалось о возможной отмене матча. 

    Отметим, что 27 октября возле стадиона "Лестера" потерпел крушение вертолёт Шриваддханапрабхи. Вертолёт взлетел, однако вскоре потерял управление и рухнул на парковку. В трагедии погибли находившиеся в тот момент на борту владелец и ещё четыре человека.

    Напомним, что матч "Кардифф Сити"-"Лестер" состоится 3 ноября в 19:00 по бакинскому времени. 

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