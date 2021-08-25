Футболистка "ПСЖ": Талибы убили моего отца

Датская футболистка "ПСЖ" афганского происхождения Надия Надим высказалась по поводу ситуации в Афганистане.

Датская футболистка "ПСЖ" афганского происхождения Надия Надим высказалась по поводу ситуации в Афганистане.

Как передает Report, своими воспоминаниями о жизни в стране спортсменка поделилась с изданием BT.

"Мы бежали от этих людей 21 год назад. И вдруг они получили власть в целой стране. Это так трудно осознать. Мои мысли сейчас со всеми девочками и женщинами Афганистана. Я не знаю, какое будущее их ждет", - сказала она.

Н.Надим отметила, что ее отец любил футбол: "Он подарил нам один из наших первых футбольных мячей, и он был замечательным человеком, но, к сожалению, его убили талибы, что сделало нашу семейную жизнь очень и очень трудной".