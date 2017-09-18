Футболиста "Реал Мадрида" обвиняют в расизме

Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ Футболист испанского клуба "Реал Мадрид" Даниэль Карвахаль обвиняется в расизме.

Как сообщает Report со ссылкой на Mundo Deportivo, 25-летний игрок обороны мадридского футбольного клуба в матче 3-го тура испанской Примеры против "Леванте" обозвал своего оппонента Хефферсона Лерму "обезьяной".

Судья матча "Реал" – "Леванте" Алехандро Хосе Эрнандес не услышал слов Карвахаля, тем не менее за нарушение правил назначил футболисту желтую карточку. Теперь Ла Лига намерена рассмотреть инцидент в отдельном порядке.

Напомним, что Даниэль Карвахаль сегодня продлил контракт с "Реал Мадридом" до 30 июня 2022 года. Его существующий договор был до 2020 года.