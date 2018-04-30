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    Футболист "Витесса" показал сбившему его арбитру жёлтую карточку - ФОТО

    Баку. 30 апреля. REPORT.AZ/ Нападающий голландского «Витесса» Навароне Фор показал сбившему его арбитру жёлтую карточку во время матча чемпионата Голландии против «Твенте».

    Курьёзный момент произошёл в середине второго тайма, когда арбитр встречи Йохем Камфейс случайно столкнулся с Фором, который, падая, в свою очередь зацепил полузащитника «Твенте» Адама Махера.

    Вскоре инцидент был исчерпан, а Фор в шутку показал судье жёлтую карточку за фол.

    Встреча завершилась победой «Витесса» со счётом 2:0.

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