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    Футболист турецкого клуба попал в символический список лучших 11 игроков Лиги Европы

    Футболист клуба Османлыспор Нуман Чюрюкчю среди самых лучших

    Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ По итогам первых игр 1/6 финального этапа Лиги чемпионов УЕФА оглашен символический список из одиннадцати игроков.

    Как сообщает Report, в список самых лучших также попал футболист турецкого клуба "Османлыспор" Нуман Чюрюкчю.

    В символический состав попали имена футболистов 10 клубов, представляющих 7 стран. В список попали 2 игрока французского клуба "Лион".

    Вратарь: Андре Онана (“Aякс”, Голландия)

    Защитники: Бенедикт Хеведес (“Шалке”, Германия), Нуман Чюрюкчю (“Османлыспор”, Tурция ), Тимофей Калачев (“Ростов”, Россия)

    Полузащитники: Франк Ачеампонг (“Aндерлехт”, Бельгия), Даниэль Миличевич (“Гент”, Бельгия), Федерико Бернардески (“Фиорентина”, Италия), Лукас Тусар (“Лион”, Франция)

    Нападающие: Александр Ляказетт (“Лион”, Франция), Златан Ибрагимович (“Манчестер Юнайтед”, Англия), Эдин Дзеко (“Рома”, Италия).

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